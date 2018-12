Turister i Vestjylland: Det er meget lettere at klare rejsen online

Turisterne langs de syddanske kyster er blevet mere digitale. På en onsdag i december tog JydskeVestkysten til Blåvand for at tale med nogle af dem, der lige nu er på ferie i Danmark.

Blåvand: På en parkeringsplads foran et supermarked i Blåvand sidder Hannah med sin golden retriever og venter på, at hendes to veninder bliver færdige med at handle. De er begge trætte og kan ikke vente med at komme hjem i det sommerhus, de har lejet. Det er eftermiddag, og de tre piger og hunden har været på gåtur siden tidligt i morges.

Hannah er fra Wiesbaden ved Frankfurt, og hun var vant til at komme i Blåvand med sine forældre, da hun var barn. Derfor var hun heller ikke i tvivl om, at det var her, turen skulle gå til. Og Hannah er en af de mange turister, der i stadig højere grad er begyndt at benytte digitale medier, når ferien skal planlægges. Hun har bestilt rejsen hjemmefra, og for hende er det en helt naturlig del af at være et moderne menneske.

- Det er meget lettere at klare det hele online. Jeg kendte godt stedet på forhånd, men det var alligevel rart at surfe rundt og blive klogere på både overnatningsmulighederne og lokalområdets seværdigheder, siger hun og fortæller, at de digitale muligheder især kom hende til gode, da hun skulle planlægge dagens gåtur. Hun endte med at beslutte, at de skulle til Filsø. Det sted havde hun ellers aldrig hørt om, men via den digitale rejseguide Tripadvisor fandt hun hurtigt nogle ruter, der passede perfekt til hende og hunden.

- Det er fedt, at man ikke behøver at gætte sig til, hvad der er godt, og hvad der er skidt. På internettet er det meget lettere at finde frem til beskæftigelser, der passer godt til mig. Det er jo en moderne måde at planlægge ferien på, og jeg tror helt sikkert, at det er kommet for at blive, siger Hannah idet veninderne kommer tilbage til bilen. Nu skal de hjem og dase.