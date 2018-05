Turistaktører jubler over hævet sommerhusfradrag: Flere turister vil komme til Legoland

Administrerende direktør for Legoland Christian Woller glæder sig over, at bundfradraget for sommerhusudlejning hæves. Han tror på, at når sommerhusejerne skal betale mindre i skat, når de lejer deres sommerhuse ud, vil det få flere til at sætte deres huse på marked. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Beslutningen om at hæve bundfradraget for sommerhusejere, der tyr til udlejning, mødes med positive tilbagemeldinger fra flere sider. Fra Sønderborg i syd, Billund i nord og Esbjerg i vest er der jubel over udsigten til flere turister.

Jubel: De første 40.000 kroner, en sommerhusejer tjener på at leje sit sommerhus ud gennem et bureau, vil for eftertiden være skattefrie. Det står klart, efter der fredag blev indgået en bred aftale om at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning. Og det mødes med jubel i branchen. - Det er et kæmpe skub for ferieudlejningsbranchen, men i særdeleshed for sommerhuskommunerne. Det er et skridt i den rigtige retning. Det vil forhåbentligt få sommerhusejerne til at krybe ud af busken, siger Flemming Møller, der er ejerrådgiver for Dansommer og Novasol i blandt andet Sønderborg Kommune. I netop Sønderborg Kommune har det været svært at følge med efterspørgslen. Allerede nu er der adskillige uger i juli og august, hvor der ifølge Flemming Møller meldes om udsolgt. - Der er simpelthen mangel på sommerhuse i Sønderborg Kommune. Lige nu er der knap 900 sommerhuse til leje i kommunen, men jeg håber, at der nu kommer 10-15 procent flere sommerhuse til udlejning, siger Flemming Møller.

Vi ved jo, der er for lidt kapacitet om sommeren. Alle sommerhuse er udlejet, og når bundfradraget hæves, skulle man tro, der var flere, der fik lyst til at sætte deres hus på markedet. Christian Woller, administrerende direktør for Legoland.

Flere gæster Flemming Møller påpeger, at flere overnatninger vil gavne erhvervslivet. Alle fra den lokale håndværker til de større turistattraktioner. Og det er direktøren for områdets vel nok største turistattraktion enig i. - Vi ved jo, der er for lidt kapacitet om sommeren. Alle sommerhuse er udlejet, og når bundfradraget hæves, skulle man tro, der var flere, der fik lyst til at sætte deres hus på markedet, siger Christian Woller, der er administrerende direktør for Legoland. Og som en, der i høj grad er afhængig af turismen, glæder det hævede fradrag Christian Woller. - Jeg synes, det er meget, meget positivt. Vi er typisk nummer en, to eller tre på folks liste over ting, de gerne vil se, når de kommer til Danmark. Såfremt der kommer flere til Danmark, tror jeg også, der kommer flere til Legoland. Det er jeg meget glad for, siger han.