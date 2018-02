Tudedumt og usympatisk: Nyt lovkrav til udlændinge møder skarp kritik

Selvforsørgende udlændinge skal fra den 1. juli betale 12.000 kroner for at gennemføre danskundervisning. Lovændringen får hård kritik fra flere centrale aktører, der mener, at lovkravet får alvorlige konsekvenser for både kursister og det lokale erhvervsliv.

Penge: Regeringen og DF kræver med den nye skatteaftale, at udlændinge selv skal betale noget af regningen, hvis de ønsker danskundervisning.

Udlændinge, der ikke er registreret som flygtninge, skal derfor fra den 1. juli punge ud med 2.000 kroner per modul for at blive undervist i dansk. Et fuldt forløb består af seks moduler, så det vil koste 12.000 kroner at gennemføre kurset for dem, der rammes af kravet. Pengene skal betales ved siden af et depositum på 1.250 kroner per modul. Kravet om egenbetaling kommer til at ramme gruppen af selvforsørgende udlændinge, herunder udenlandske arbejdere og SU-modtagere.

Formanden for fagforeningen Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, kritiserer det nye lovkrav i skarpe gloser.

- Jeg synes, det er tudedumt og usympatisk, for man rammer altså nogle, der arbejder i Danmark, med meget lav løn. Gartnere, jordbærplukkere og rengøringsassistenter får virkelig svært ved at finde de her penge, siger hun.