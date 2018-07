Trods skybrud og lynnedslag: Vejret gav minimale problemer i landsdelen

Hverken Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi eller brandvæsenet kan berette om større hændelser i forbindelse med det uvejr, der i aftes trak hen over Danmark med lyn, torden og kraftige vindstød. De havde ellers på forhånd travlt med at advare om, at det kunne være glat, når det begyndte at regne efter så lang tids tørke.

DMI's gode råd når det lyner og tordner Det voldsomme sommervejr kommer typisk i forbindelse med kraftige tordenbyger. De giver både skybrud, kraftige vindstød og ikke mindst lynnedslag. Kender du de vigtigste pointer?

Er du fanget i det fri af et tordenvejr, så sæt dig ned (helst på hug) med samlede fødder. I den stilling rager du ikke så højt op og rører kun jorden ét sted. Det er rimeligt sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer. Søg ikke ly under træer; specielt ikke enkeltstående. Undgå tårne, åbne pladser og høje punkter i terrænet. Rør ikke større elektrisk ledende ting fx hegn, rækværk, vandhaner eller apparater forbundet til el- og telefonnet. Kobl følsomt udstyr fysisk fra. Det er rimeligt sikkert at tale i mobiltelefon, men husk, det er en elektrisk ledende genstand, du har i hånden. En bil med lukkede døre, vinduer og soltag er sikker. Lynet undslipper via hjulene, selv om dækkene er dårlige ledere. Lad være med at tro, at cykling er ufarligt. En cykel er IKKE et lukket metalbur, der beskytter. På en båd i tordenvejr skal du søge væk fra masten; f.eks. bagest i cockpittet eller i kahytten. Rør ikke elektrisk ledende genstande og heller ikke f.eks. fiskestænger. Undgå badning. Du er højeste punkt, og lynets elektricitet løber langs vandoverfladen og skader på afstand.

Det regner kraftigt flere steder i politikredsen. Det giver fedtede veje efter lang tids tørke, så pas på derude og kør forsigtigt. #politidk -- SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) 28. juli 2018

Vand på vejene Men hos Sydøstjyllands Politi havde vagtchef Morten Marnow søndag morgen dog ikke rigtigt noget at berette. - Vi har haft en del mindre færdselsuheld på grund af aquaplanning. Men ingen med alvorlig personskade, fortæller vagtchefen. Nogenlunde samme melding giver vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov: - Vi har haft nogle nedfaldne gren, lidt vand på vejene og lidt lynnedslag, men ingen brande. Hos Brand & Redning Sønderjylland og Trekantområdets Brandvæsen melder man på de sociale platforme ligeledes kun om mindre episoder - blandt andet om et lynnedslag på en gård i Grindsted omkring klokken 18, der dog ifølge opdateringen fra brandvæsenet var hurtigt overstået.

1/3 @TrekantBrand neddrosler indsatsen ved Lundgård Plantage. En tankvogn tilbage mens @BRSdk tager det største slæb igennem natten med brandvagter. Kl 1800 fik @TrekantBrand anmeldelse om gårdbrand i Grindsted til de hårdtprøvede brandfolk. Lynnedslag, men hurtigt klaret. -- TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) 28. juli 2018

Dejligt med regn De er ellers hårdt nok spændt for lige nu hos brandvæsenet i Grindsted med branden i Lundgård Plantage, der har raseret siden fredag eftermiddag. Selvom de endelig lørdag aften kunne drosle lidt ned for aktiviteten i plantagen, var de bestemt glade for regnen, der dog ikke betyder, at der bliver løsnet op for afbrændingsforbuddet.

Det regner - og det er vi faktisk glade for ?

men men men der er fortsat afbrændingsforbud i @TrekantBrand område. -- TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) 28. juli 2018

Varsel ophørte før midnat Varslet fra DMI om farligt vejr blev udsendt lørdag formiddag, og lynene, tordenen og de kraftige vindstød skulle tage sit tag i landsdelen omkring klokken 16-17. Det holdt meget godt stik. Desværre var regnen alt for hurtigt væk igen, og allerede omkring midnat fjernede DMI varslet om farligt vejr helt.

45 mm nedbør Der nåede dog heldigvis at komme noget regn - og mest fik vi faktisk her i Sønderjylland, melder DMI på Twitter. Lokalt i Sønderjylland fik man over 45 mm regn, mens Bornholm, hovedstaden og dele af Vendsyssel nærmest slet ikke mærkede en regndråbe.

Regnvejret gav flere skybrud rundt om i landet og mest regn fik man lokalt i Sønderjylland med over 45 mm nedbør. Bornholm, Hovedstaden og dele af Vendsyssel fik nærmest ingenting. Fejl på målestation i Næstved giver det ejendommelige og fejlagtige nedbørsmønster på Sydsjælland. pic.twitter.com/Bd9Ccf0LYo -- DMI (@dmidk) 29. juli 2018

Først på aftenen Billedt for Sønderjylland viste ellers lovende takter først på aftenen, da DMI udsendte dette tweet med en oversigt over uvejrets første vej ind over landet og de seneste tre timers lynnedslag.

Stort tordenvejr på vej ind over landet. Husk forholdsreglerne: https://t.co/0C6peH1PLo pic.twitter.com/5AY4e1z3hP -- DMI (@dmidk) 28. juli 2018