Trods ringe oplysning om ventetid: Syddanske skadestuepatienter er blandt de mest tilfredse i landet

Det er tredje år i træk, at en undersøgelse viser stor tilfredshed blandt regionens skadestuepatienter, og faktisk er patienterne i Region Syddanmarks akutmodtagelser de patienter i landet, der er mest tilfredse med behandlingen. - Det er et kanon resultat. Det er vigtigt, at vores patienter er tilfredse med den faglighed, som de bliver mødt med, når de har brug for hjælp, siger formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen.

I undersøgelsen er det største kritikpunkt fra de syddanske patienter, at de ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst omkring udviklingen i ventetiden på at komme til undersøgelse, efter de er ankommet til enten en akutklinik eller akutmodtagelse.62 procent af patienterne på regionens akutmodtagelser mener, at de slet ikke eller i ringe grad er blevet informeret om udviklingen i ventetiden. For akutklinikkerne er samme tal 54 procent. Det er dog alligevel en lille forbedring sammenlignet med 2016 og 2017. Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Sydvestjysk Sygehus scorer højt

Hvis man dykker ned i tallene bag undersøgelsen, kan man se, at særligt Sydvestjysk Sygehus skiller sig ud.

Blandt Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus, er det sidstnævnte, som i langt de fleste tilfælde er med til at trække regionens gennemsnitsscore op - og sygehuset er da også med undersøgelsen kåret til landets bedste akutmodtagelse.

Konstitueret overlæge ved Sydvestjysk Sygehus Trine Vestergaard er meget glad for, at patienterne i Region Syddanmark er særligt tilfredse med den fælles akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus. Hun kan dog ikke sige præcist, hvad man gør bedre i Esbjerg.

- Vi er rigtigt glade for at have noget personale, som forstår at sætte patienten i centrum, så patienten har en god oplevelse af at være hos os. Jeg ved, at vi har fokus på at give patienten et godt forløb, at vi har patienten i fokus, og at vi hurtigt får taget imod dem. Vi får hurtigt iværksat tingene, så de fornemmer, at ligeså snart de kommer, så er vi i gang med at finde ud af, hvad de fejler, og hvordan vi skal behandle dem, siger hun.