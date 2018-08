Trods rekordmange solskinstimer: Solcelleanlæg producerer mindre strøm på varme dage

Sol, sommer og varme. Sommeren 2018 lyder umiddelbart som den helt rigtige opskrift, hvis man vil have så meget strøm ud af sine solceller som muligt. Det kan lyde paradoksalt, men landets solceller producerer ifølge solcelleforhandleren Klimaenergi op til 20 procent mindre elektricitet på meget varme dage, end de ville have gjort i køligere vejr.

Solceller: Man skulle tro, at de usædvanligt mange solskinstimer i 2018 har fået husejere med solceller på taget til at gnide sig i hænderne.

Ganske vist har solcellernes produktion ifølge tal fra Energinet slået rekord måned efter måned hen over foråret og sommeren, men alligevel har flere solcelleejere med forundring været vidne til en hård opbremsning i produktiviteten på meget varme dage. En af dem er Jan Østergård fra Egtved.

For seks år siden investerede han i solceller med henblik på at skabe sig selv en grønnere profil og forsyne sig selv med elektricitet. I år har det undret ham, at solcellerne på trods af ekstraordinært mange solskinstimer på nogle dage alligevel har produceret mindre elektricitet end på samme dag sidste år.

- Man tror, det bliver ekstra godt, men når det bliver for varmt, producerer solcellerne ikke den samme mængde elektricitet, siger Jan Østergård.

Faktisk har hans solceller per dags dato blot produceret 200-300 kilowatt mere end på samme tidspunkt sidste år, hvor sommeren var den mest solfattige i 17 år.