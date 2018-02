Trods regelbrud: Ingen kontrollerer politikernes åbenhed

To folketingspolitikere har stik imod reglerne ikke oplyst til Folketingets hvervregister, at de fik en tur til USA betalt af den amerikanske stat. Folketinget fører ingen kontrol med, at de anførte oplysninger i registret er korrekte, og om alt er registreret. Det er op til politikerne selv, lyder det fra Folketinget. Registret er stadig et skridt på vejen imod mere åbenhed, mener professor.

- Det er det enkelte folketingsmedlems ansvar, hvad han eller hun indberetter til hvervregistret, og at de registrerede oplysninger er korrekte. Administrationen kontrollerer ikke, om de registrerede oplysninger er rigtige, eller om et medlem undlader at registrere noget, der er omfattet af reglerne, skriver administrationen til avisen.

Sag: Det skal sikre maksimal åbenhed i de folkevalgte politikeres eventuelle økonomiske interesser. Men reelt er der frit spil for politikerne til at fortælle om deres interesser i det såkaldte hvervregister. 14 politikere har valgt ikke at lade sig registrere, uden at det har reelle konsekvenser. Men der er tilsyneladende heller ingen kontrol med dem, som faktisk gerne vil bidrage med oplysninger om deres økonomiske interesser.

Et flertal i Folketingets præsidium bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, de Radikale og Enhedslisten blev i 2014 enige om, at Folketingets såkaldte hvervregister skulle være obligatorisk.Formålet var at skabe større åbenhed over for offentligheden om de enkelte folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser. Det stod fra starten klart, at det var op til det enkelte medlem, hvorvidt man ville lade sig registrere. 14 medlemmer - hovedsageligt borgerlige politikere - har afvist at registrere deres hverv og økonomiske interesser.

Frit spil

Ifølge juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, Aarhus Universitet, har politikerne reelt frit spil i forhold til at oplyse deres økonomiske interesser.

- Reglerne er vel klare nok, men der er juridisk set ikke mulighed for at knytte nogle sanktioner til. Grundloven fastslår, hvad der skal til for at være folketingsmedlem. Hvis der skulle sættes regler op for at oplyse om økonomiske interesserer, så skulle de skrives ind i Grundloven. Det har man ikke gjort, forklarer Jørgen Albæk Jensen, som derfor kalder hvervregistret for "halvfrivilligt".

- Men man kan sige, at hvis de fleste gør det, så kan det stadig have en konsekvens, fordi man tænker, at når en politiker så ikke ønsker at oplyse om sine interesser, så er det, fordi man har noget at skjule. Så jeg mener, at registret er et skridt på vejen.

Men hvad så når nogen angiveligt glemmer at få skrevet alt ind som eksempelvis et ophold i USA betalt af den amerikanske stat?

- Man kan ingenting gøre, udover at I skriver om det. Registret er egentlig mere rettet mod interesser i forhold til interesseorganisationer og økonomiske interesser i firmaer, men her kan man sige, at hvis de to politikere kommer hjem og fortæller om alle USA's velsignelser, så er det vigtigt at kende baggrunden, som er, at opholdet var betalt af USA, mener Jørgen Albæk Jensen.