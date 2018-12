Trods nedskydninger: Vildsvinene har bidt sig fast i Sønderjylland

Trods en intensiveret jagt på vildsvin vurderer Naturstyrelsen, at der er omkring 100 vildsvin i Sønderjylland. Der er nedskudt 46 i år, men alligevel er det ikke lykkedes at nedbringe antallet.

Frygt: Jægerne har fået lov at skyde dem om natten, der er lavet foderpladser, så jægerne nemmere kan finde dem, og opmærksomheden på det frygtede dyr fra syd har været enorm. Alligevel er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af vildsvin i Sønderjylland det seneste år.

Naturstyrelsen, der har opgaven med at overvåge og skyde vildsvinene, vurderer, at der lige nu er omkring 100 vildsvin i Sønderjylland. Dermed er antallet på samme niveau som for et år siden, hvor vurderingen lød på mellem 50 og 100. Det på trods af, at der er igangsat flere initiativer for at fjerne vildsvinet fra den danske natur af frygt for den afrikanske svinepest, der kan koste landbruget en eksport på omkring 11 milliarder kroner om året. Danske jægere har siden marts fået lov at jage vildsvinet om natten, og det har indtil videre resulteret i 46 nedskudte svin i 2018.

- Vi kan jo konstatere, at der er kommet flere til i løbet af året. For der er blevet aflivet 46 styk. Vildsvinene har fået smågrise, så hvis vi slet ikke havde gjort noget, ville mængden bare have vokset, siger Inger Gillesberg, der er lokal skovrider ved Naturstyrelsen.