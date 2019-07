Trods nedgang på landsplan: Flere vil studere i Syd- og Sønderjylland

Studieoptag: Flere kommende jordemødre, multimediedesignere og markedsføringsøkonomer har i år valgt, at de vil studere på en uddannelse i Syd- og Sønderjylland. Og de står ikke alene, for trods en nedgang på en procent i antallet af ansøgere til videregående uddannelser på landsplan, så oplever de syd- og sønderjyske samlet set en lille fremgang.

- I år smiler vi

Hos Erhvervsakademi SydVest, der blandt andet uddanner datamatikere og finansøkonomer i Sønderborg og Esbjerg, er fremgangen tydelig.

Syv procent flere har søgt om optagelse, og samtidig har mere end seks procent flere valgt en uddannelse ved Erhvervsakademi Sydvest som deres førsteprioritet.

- Det er vi selvfølgelig rigtigt glade for. Og fremgangen kunne være endnu større, hvis måtte optage alle de studerende, vi ville. Særligt på it-uddannelserne, siger rektor Henrik Larsen.

Han håber, at det er en fremgang, der vil fortsætte de kommende år. Også selvom han har svært ved at pege på, hvad der præcis har fået flere til at søge mod Esbjerg, Sønderborg og Syd- og Sønderjylland generelt.

- Vi italesætter meget de gode studiemuligheder i området, når vi besøger for eksempel gymnasier og tekniske skoler. At der er muligheder tæt på, så de ikke alle behøver at tage så langt væk. Vi gør opmærksom på, at der er gode boligmuligheder, og at der er nogle af landets bedste uddannelsesfaciliteter, for eksempel med Alsion i Sønderborg, siger Henrik Larsen.

- I år smiler vi. Det håber vi også, at vi gør næste år.