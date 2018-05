Trods kritik fra egen forvaltning: Borgmester er fortsat tilhænger af vildsvinehegn

Kritik: Det ændrer ikke på hverken Aabenraa-borgmester Thomas Andresens (V) eller Tønder-borgmester Henrik Frandsens (V) holdninger til vildsvinehegnet, at deres egne kommuner i et høringssvar kritiserer planerne om det knap 70 kilometer lange hegn langs den dansk-tyske grænse. JydskeVestkysten fortalte torsdag, at forvaltningerne i Tønder- og Aabenraa Kommune udtrykker bekymring for regeringen og Dansk Folkepartis planer.

I et høringssvar, der er udarbejdet af Aabenraa Kommunes forvaltningen, kaldes hegnet for "et meget vidtgående projekt" og "en såvel fysisk som psykologisk barriere", der kan skade forholdet til Tyskland. Og selvom Thomas Andresen (V) sådan set giver sin forvaltning ret i de kritikpunkter, erklærer han sig fortsat tilhænger af hegnet, der skal holde den afrikanske svinepest ude af Danmark.

- Min indstilling til vildsvinehegnet har ikke ændret sig. Det er en forsikring, hvor vi kan vise og fortælle omverdenen, at vi tager truslen om afrikansk svinepest meget alvorligt. Måske er forsikringen dyr, men mit postulat er, at hvis hegnet kan forhindre ét vildsvin med afrikansk svinepest i at komme over grænsen, kan det være det hele værd, da det potentielt kan være det vildsvin, der lammer svineeksporten, siger Thomas Andresen, der dog ikke er uenig i kritikken fra kommunen.

- Jeg er ikke uenig i, at det er en psykologisk og fysisk barriere. Men det er en drastisk udmelding, og vi kunne måske have været mere løsningsorienteret i høringssvaret og lagt mere op til, hvordan vi kunne undgå, at det var en barriere, siger han.