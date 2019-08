Trods klar S-udmelding før valget: Ny minister undlader at tage stilling til nedrivningspuljen

Den tidligere VLAK-regering afsatte over fire år i alt 449 millioner kroner til den såkaldte landsbypulje. Tanken er, at en stor del af pengene skal bruges på nedrivning af tomme, faldefærdige huse, og derfor bliver puljen også kaldt nedrivningspuljen.

Faldefærdigt: Skal der investeres flere penge i nedrivning af faldefærdige huse rundt om i landets kommuner? Det spørgsmål undlader den nye boligminister Kaare Dybvad (S) at tage stilling til - og det til trods for Socialdemokratiets stærke holdning til samme sag tidligere på året.

Uklare udsigter

JydskeVestkysten har forsøgt at få svar på, hvorvidt puljen skal tilføres ekstra midler, men den del har ministeren undladt at svare på. Transportministeriet oplyser, at ministeren ikke har mulighed for at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til avisen skriver han følgende:

- Der er klart behov for nedrivningsindsatser i landdistrikterne. I landsbypuljen er der afsat sammenlagt cirka 450 millioner kroner i perioden 2019-2022 til statslig medfinansiering af blandt andet nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte bygninger i landsbyer.

Boligminister Kaare Dybvad understreger, at puljen er vigtig, men om den er vigtig nok til at blive fordoblet, vil han altså ikke svare på. I stedet forklarer han, at i alt 56 kommuner er udvalgt til at kunne få del i de penge, der er afsat på området, lige som ministeriet påpeger, at en eventuel forlængelse eller forøgelse af puljen skal indgå i de samlede prioriteringer i den kommende finanslov.

Blandt de 56 kommuner, der kan få del i puljen, er samtlige kommuner i JydskeVestkystens område med undtagelse af Billund og Fanø.