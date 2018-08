Trods indtog i landsdelen: Dansk Folkeparti har ikke kanonerne rettet mod Nye Borgerlige

Dansk Folkepartis kanoner i Sydjylland er ikke rettet mod Nye Borgerlige, hvis spidskandidat, Pernille Vermund, stiller op i landsdelen. De lokalvalgte folketingsmedlemmer håber i stedet på, at det nye parti kan være med til at sætte mere fokus på udlændingepolitikken frem mod det kommende folketingsvalg. Mandag begyndte Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Sønderborg.

- Jeg synes, at det enormt positivt, at der er flere partier, der melder sig på banen med en stram udlændingepolitik. Vi skal arbejde sammen med dem og se dem som medspillere i stedet for modspillere, siger Marie Krarup, der er valgt i Sydjyllands Storkreds.

Et lignende billede tegnede sig i hele Sydjyllands Storkreds, hvor 28,4 procent af alle stemmer gik til Dansk Folkeparti. Siden da har en ny spiller meldt sig på banen i form af Nye Borgerlige, hvis spidskandidat, Pernille Vermund, har valgt at stille op i landsdelen til det folketingsvalg, der senest skal afholdes i juni 2019.

Selv afviser de, at placeringen har noget at gøre med den enorme opbakning, som de modtog ved seneste folketingsvalg i netop Sønderborg, hvor partiet modtog omkring 30 procent af alle stemmerne.

VALGÅR: Ordet ''savner'' mener Peter Kofod Poulsen er lige stærkt nok, men når han tænker sig om, kommer han frem til, at han faktisk er begyndt at savne sine kolleger i Folketinget en smule.

Ikke krig mod Nye Borgerlige

Det samme er Peter Kofod Poulsen, og han er enig med Marie Krarup i, at Dansk Folkeparti ikke skal fokusere på at bekæmpe Nye Borgerlige, selvom partiets udlændingepolitik ligner Dansk Folkepartis.

- Mine kanoner er ikke rettet mod andre partier, men mod at fortælle danskerne at vores politik er den rigtige. Jeg nægter at gå ind til et folketingsvalg på en præmis om, at vi skal klaske andre oveni hovedet, siger han.

Spørgsmålet var ikke ment som et billede af, at I står med kanoner rettet mod hinanden, men mere som et spørgsmål om, at I kan have en udfordring i valgkampen. Tror I, det kan forårsage ændringer i den måde, som I fører valgkamp på?

- Det tror jeg ikke, at det får. Men jeg kunne godt forestille mig, at der ville komme flere debatmøder om udlændingepolitik, fordi der nu er et nyt indvandrerkritisk parti, siger Marie Krarup.

- Det er jo en dagsorden, som vi har kørt i rigtig mange år. Gudskelov er der andre partier, der har rykket sig længere hen mod os i udlændingepolitikken. Det er positivt, tilføjer Karina Adsbøl, der bor og er valgt i Kolding.