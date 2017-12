Trods forbud: Fire syd- og sønderjyder ejer stadig en virksomhed

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, vil kigge på, om reglerne er gode nok. Det er nemlig ikke ulovligt for de dømte at stifte og eje et selskab, og derfor risikerer man, at uansvarlige virksomhedsejere går fra konkurs til konkurs

Konkurs: Fire syd- og sønderjyder ejer stadig virksomhed, selvom de er blevet idømt konkurskarantæne, og dermed ikke må deltage i ledelsen af virksomheder, hvor de ikke selv hæfter for gælden. Det er de faktisk i deres gode ret til. Ifølge Erhvervsstyrelsen er det helt naturligt, da en konkurskarantæne ikke forbyder de karantæneramte at eje en virksomhed, men blot betyder, at de ikke må indgå i virksomhedens ledelse.

- En person, der er idømt konkurskarantæne, må gerne være stifter og ejer af et selskab og må også gerne indberette stiftelsen i styrelsens selvbetjeningsløsning, men personen må selvfølgelig ikke indgå i ledelsen. Såfremt der stiftes et selskab, hvor en person med konkurskarantæne er valgt som ledelsesmedlem, vil styrelsen anmode om, at der vælges et nyt ledelsesmedlem, inden selskabets stiftelse kan registreres, skriver erhvervsstyrelsen i en mail.

Men det kan være problematisk, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, der vil arbejde på at stramme sanktionerne, når virksomhedsejere idømmes en konkurskarantæne.

- En mulighed kan være, at de simpelthen ikke skal have lov at stifte en virksomhed. Vi skal selvfølgelig ikke ramme den lille tømrermester, der går konkurs en enkelt gang og står i sit livs krise. Men dem, der går fra konkurs til konkurs, skal vi have fat på, siger han.