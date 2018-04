Trods flere varevognstyverier: Færre tyve bliver sigtet

- Når vi finder værktøj, som vi formoder er stjålet, skal vi kunne bevise, at det stammer fra et gerningssted, hvis en given håndværker både skal kunne få det stjålne tilbage, og gerningsmændene skal kunne straffes. Det er desværre ofte en udfordring, fordi mærkningen på værktøjet eksempelvis ikke er tydelig nok, lyder forklaringen fra specialkonsulent hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård.

Sigtelser: Får man stjålet værktøj fra en varevogn, er det langt fra sikkert, at gerningsmændene bag nogensinde bliver fundet. Fra 2016 til 2017 steg antallet af anmeldelser om tyveri fra varevogne fra 229 til 343 i Syd- og Sønderjylland, mens det er gået den modsatte vej for antallet af sigtelser, der er faldet fra 29 til 6. Det viser tal fra Rigspolitiet.

1. Tøm så vidt muligt bilen for det mest værdifulde værktøj.2. Parkér, så adgang til bilen er gjort besværlig.3. Skærm varerummet mod nysgerrige blikke.4. Gør det svært at komme fra førerkabinen og ind i varerummet.5. Parkér altid bilen, hvor der er lys, trafik og mennesker.6. Mærk værdifuldt værktøj og udstyr.

Mere opmærksom

Christian Østergård kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor stigningen i anmeldelser og faldet i sigtelser netop er sket fra 2016 til 2017. Han peger dog på, at det er blevet for let for tyvene at tilgå varevognene, der ofte er fyldt med dyrt værktøj, og i løbet af natten kan være parkeret afsides, hvor der er dårlig belysning.

- Tyvene går de steder hen, hvor det er nemt at få fat i tingene og omsætte det for profit, siger han og understreger samtidig, at ansvaret ligger hos både politi og borgere.

- Vi har en fælles udfordring i at gøre det svært for tyvene. Jeg opfordrer derfor alle til at tænke mere i sikring, og at private borgere har deres sunde fornuft med sig, når de bliver tilbudt billigt værktøj, siger han og tilføjer:

- De nyeste tal fra 1. kvartal af 2018 viser, at der har været 66 anmeldelser. Jeg håber, at det betyder, at kurven måske er på vej til at blive knækket.