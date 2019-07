Trods blæsevejr: Strandgæster sparet for livsfarlige situationer

Hvad betyder de forskellige aktioner?

Livreddende aktion: Personen vurderes at være i livsfare.



Førstehjælpsaktion: Personen vurderes ikke at være i livsfare, men har brug for hjælp. Det kan være behandling efter kontakt med en brandmand eller en forstuvet fod.



Forebyggende aktion: Personen er på vej ud i en potentiel farlig situation. Det kan for eksempel være, at personen er på vej ud i store bølger, og her vil livredderen gå ned og informere om forholdene og måske bede personen om at bade inden for flagene.



Oplysende indsatser: Personen befinder sig ikke i en potentiel farlig situation endnu. Et eksempel på en oplysende indsats er, at livredderen deler en malebog om strandforholdene ud til et barn eller uddeler kort over revlehuller.