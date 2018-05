Trods advarsler: Læger udskriver antipsykotisk medicin til hver fjerde ældre demente

Medicin: Antipsykotisk medicin med særlig stor risiko for alvorlige bivirkninger hos demensramte er blevet udleveret til hver fjerde ældre dement i de syd- og sønderjyske kommuner.

I 2016 indløste 1121 ældre demente i de syd- og sønderjyske kommuner mindst én recept på antipsykotisk medicin ud af i alt 4563 demensramte borgere over 64 år. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens for 2016. Det forbrug er for højt, mener sundhedsministeren.

- Jeg synes, det er bekymrende, at man er meget mere tilbøjelig til at give ældre med demens antipsykotisk medicin i Syd- og Sønderjylland end for eksempel Nordjylland. Det tyder på, at man er for hurtig med receptblokken fremfor at prøve anden behandling, skriver Ellen Thrane Nørby (V) i en mail til JydskeVestkysten.

Siden 2013 har Sundhedsstyrelsen frarådet brugen af netop antipsykotisk medicin til ældre med demens, da det kan give alvorlige bivirkninger såsom ufrivillige bevægelser, blodpropper, hjerteproblemer og overdødelighed. I Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens fra 2013 anbefales det, at antipsykotisk medicin ikke anvendes til behandling af demens, da denne gruppe har en markant øget risiko for alvorlige bivirkninger.

- Det her er en problemstilling, som vi er opmærksomme på, og det er også derfor, vi med demenshandlingsplanen har lavet en klar målsætning om at halvere forbruget af antipsykotisk medicin, fortæller sundhedsministeren, som dermed ikke forholder sig til spørgsmålet om, hvordan det er muligt, at andelen af ældre demente, der får antipsykotisk medicin, stadig er høj, selvom man allerede tilbage i 2013 blev opmærksom på konsekvenserne ved brugen.