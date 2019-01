Trods VUC Syds farvel til Haderslev: Lokal toppolitiker glæder sig over rapport

Folketingsmedlem Jesper Petersen (S) fra Haderslev er positiv over for redegørelse om VUC Syds fremtidsmuligheder. Også selvom skolens hovedkvarter ser ud til at flytte til Aabenraa

Politik: Det vigtigste er, at der fortsat er et VUC-udbud i alle fire sønderjyske kommuner. Og derfor er det underordnet, at det midlertidige styre på VUC Syd anbefaler, at hovedkvarteret flyttes fra Haderslev til Aabenraa.

Det mener folketingsmedlem Jesper Petersen (S) fra Haderslev, der i en længere periode har været en af de kraftigste fortalere for, at VUC Syd fortsætter som selvstændig institution.

- Det er stadig forrykt, at vi overhovedet er kommet i den her situation. Men jeg synes, det er positivt, at rapporten viser en vej frem for et fortsat sønderjysk VUC med tilbud i alle fire byer, siger folketingspolitikeren.

Han ærgrer sig ikke synderligt over, at VUC Syds hovedkvarter ser ud til at blive flyttet til Aabenraa.

- Hvis det er en af nøglerne til at få det hele til at hænge sammen, så er det en underordnet detalje, siger han.