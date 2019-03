20-årige Trine Hyldgaard blev udsat for digital krænkelse for fire år siden, hvor et nøgenbillede af hende blev delt med alle, hun kendte. Hun udviklede PTSD og var nødt til at droppe ud af skolen ad flere omgange. I dag er hun foredragsholder, iværksætter, blogger og ambassadør for organisationen Headspace og bruger sine erfaringer til at hjælpe andre.