Tre uger efter branden er hjemløse Michaels barnevogn fyldt

- Vi går ikke så meget op i pengene. Vi vil bare gerne hjælpe Michael. Nu bliver det snart koldt igen, og så er det rart for ham at have teltet, siger hun.

- En kvinde tog kontakt til os, og hun ville gerne give 1000 kroner til et nyt telt til Michael, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med. Det er jo det, vi er her for, siger Ingelise Wenzel, der er formand for De Hjemløses Venner. Organisationen selv har doneret resten af beløbet til teltet.

Godt læsset

Udover teltet fik Michael Skovby også et nyt liggeunderlag, kogeudstyr, mad og hjemmestrikkede strømper. Og han er udmærket klar over, hvor mange penge det har kostet.

- Det er jo rigtig mange penge, det koster at købe de her ting, og jeg er rigtig glad for at have fået dem. Det gør det meget lettere for mig, for det begrænser jo, hvad jeg selv skal ud og bruge penge på, siger Michael, mens han begynder at pakke tingene på sin barnevogn.

At der nu ikke er det samme pres for at få solgt Hus Forbi-blade for at få råd til at købe nye ting, gør det nemmere for Michael at få pengene til at løbe rundt.

- Nu skal jeg kun koncentrere mig om at skrabe penge sammen til mad til Fie og mig, sagde han.

Selvom han ikke står og mangler basale ting i sin hverdag mere, var Michaels plan for resten af fredagen klar:

- Jeg vil gå hen til Netto og forsøge at sælge nogle blade, og så kan det være jeg tager ind til byen i Esbjerg og sælger nogle blade der også.