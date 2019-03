Tre skarpe til Marie Krarup: Hvorfor skal Danmark ud af den Europæiske Menneskerettighedskonvention?

Hvorfor stiller I det her forslag?

Forslaget går ud på at finde en måde at føre vores egen selvstændige udlændingepolitik på. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sætter lige nu nogle begrænsninger, blandt andet i forhold til at kunne sende kriminelle udlændinge ud af Danmark. Vi skal derfor undgå, at konventionen kommer til at stå i vejen for paradigmeskiftet.

Hvad vil det have af betydning for Danmark?

Den vil gøre det lettere for os at sende udlændinge hjem fra Danmark. Vi vil ikke længere risikere at komme ud i lange retssager, der ikke ender med en udvisning på grund af konventionens artikel otte (ret til respekt for familieliv og privatliv, red). Det vil have den fordel for Danmark, at vi ikke længere skal tage os af folk i længere tid, fordi vi vil kunne sende dem hjem igen. Menneskerettighedskonventionen vil ikke kunne komme og sige fy fy, det må I ikke på grund af nogle paragraffer.

Er det realistisk at få vedtaget?

Jeg synes ikke, at det ser helt umuligt ud at få regeringen med på den. Vi har prøvet at få det gennemført før - senest for omkring to år siden. Men regeringen har bevæget sig i løbet af årene. Partierne bevæger sig også hele tiden, og det kan man se med paradigmeskiftet. Jeg tror ikke, at vi har haft en større chance for at få det vedtaget end den, vi har i dag. Og får vi et nej, så tager vi det op igen om et år. Vi bliver ved.