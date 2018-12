Genetik, kost og motion har stor betydning for, hvor gammel du bliver. Men det er tre andre faktorer, der er de allervigtigste at sætte kryds ud for, hvis du vil have den bedste forudsætning for at blive 100 år. Det forklarer Kaare Christensen, der er professor, forsker og leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet.