Travlhed på sygehuse betyder at børn fejlmedicineres

En travl hverdag på de danske sygehuse kan være blandt årsagerne til, at børn oplever medicinfejl, der kan have alvorlige konsekvenser. Det fastslår en ny ph.d.-afhandling.

Medicinfejl: Normalt er man på sygehuset for at blive rask. Men for nogle børn ender en tur på sygehuset med, at de bliver udsat for en medicinfejl. Det viser ny forskning lavet af ph.d. Rikke Mie Rishøj fra Syddansk Universitet, der har kigget på de 2071 utilsigtede hændelser vedrørende medicin til børn, der på landsplan er blevet rapporteret til Styrelsen for Patientsikkerhed mellem 2010 og 2014.

- Det kan være farligere for børn end for voksne at være udsat for en medicinfejl. Særligt børn, der er kritisk syge eller for tidligt fødte, er i risiko for at tage skade af fejl, da de i forvejen er svækket i forhold til at bekæmpe mulige skader, siger forskeren.

Ifølge Rikke Mie Rishøj sker fejlen i alle processer. Det kan være alt fra lægen, der beslutter hvilken og hvor meget medicin, et barn skal have, til at sygeplejerskerne blander medicinen og giver den til barnet. Når personalet har rapporteret fejlen, har de oftest angivet årsagen som værende travlhed.

- Personalet rapporterer, at fokusset i sundhedsvæsenet har været at skulle rende stærkt og være effektivt frem for et fokus på patientsikkerhed. Derfor efterspørger personalet ressourcer, der kan gøre arbejdsgangen mere patientsikker, forklarer Rikke Mie Rishøj.