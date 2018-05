Transportminister: Branchen skal oprette p-pladser for lastbilchauffører

Transportminister Ole Birk Olesen mener ikke, at det er statens ansvar at oprette rastepladser, hvor lastbilchauffører kan holde deres lovpligtige ugentlige hvil på 45 timer. Scanpix: Henning Bagger

Transportministeren mener, at det er transportbranchen selv, der skal oprette parkeringsfaciliteter, hvor chaufførerne kan holde deres ugentlige hvil på 45 timer. Det kommer efter vedtagelsen af en ny regel, der begrænser chaufførerne til maksimalt at holde 25 timer ad gangen på de statslige rastepladser.

25-timers reglen: Transportbranchen har ansvar for at oprette parkeringspladser, hvor lastbilchauffører kan holde deres lovpligtige ugentlige hvil på 45 timer. Det mener transportminister Ole Birk Olesen (LA). Det kommer efter indførelsen af den omstridte 25-timers regel, der begrænser lastbilchauffører til maksimalt at parkere i 25 timer på de statslige rastepladser i Danmark. En regel, som regeringen og DF blev enige om i efteråret sidste år. - Det er branchens ansvar, at der er de faciliteter til rådighed, som er en del af branchens forretningskoncept. Hvis de har et koncept om, at vogn og chauffører skal være i Danmark i længere tid, er det branchens opgave at finansiere det. Det er ikke de danske skatteyderes opgave, siger Ole Birk Olesen (LA). Er det ikke statens ansvar, at der er steder, hvor chaufførerne kan holde, så de samtidig kan overholde de lovpligtige køre- og hviletidsregler? - Vi vil gerne oprette parkerings- og rastepladsfaciliteter, men vi opretter ikke hvilefaciliteter, hvor man kan campere i næsten to døgn. Det er simpelthen ikke statens opgave at stille hotelpladser til rådighed for vognmandsforretninger fra Europa, siger han.

Rastepladsfaciliteter Pladserne, som transportministeren ønsker at transportbranchen eller private virksomheder opretter, skal leve op til EU-reglerne på området. De går blandt andet på, at der skal være mulighed for overnatning, bad-, toilet-, og køkkenfaciliteter, når lastbilchaufførerne skal holde deres ugentlige hvil på 45 timer.

Brev fra EU-kommissionen EU-kommissionen har rettet henvendelse til ministeren for at høre, hvilke alternative parkeringsmuligheder der vil være til rådighed for lastbilchaufførerne. I et svar tilbage, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, forklarer ministeren, at transportvirksomheder, speditør og moteller blandt andet er muligheder, hvor der skal stilles pladser til rådighed. Det er private investorer, der skal oprette parkeringsfaciliteterne, på trods af at lovgivningen foreskriver, at chaufførerne skal holde et ugentligt hvil på 45 timer en gang om måneden? - Det kan også være branchen eller private virksomheder, der har mange ture for eksempel igennem Danmark. Det kan være, at de kan slå sig sammen med en anden virksomhed fra et andet land, der også har mange ture. Men det er ikke danske skatteyderes forpligtigelse at finansiere, at udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, har parkeringsmuligheder for deres ansatte, siger Ole Birk Olesen.