Trafikkaos: Knap 60 millioner tyske får ferie og fylder vejene

ADAC råder indtrængende bilister til at udskyde afgangen til mandag, hvis ferierejsen går via motorvejene i Tyskland. Alternativt bør man overveje at undgå de mest befærdede strækninger og i stedet tage en mere afslappet rute via landevejene.

Vær forberedt

Danmark samt de tyske kyster ved Østersøen og Vesterhavet er blandt vores naboers foretrukne feriemål. Derfor bliver trafikken formentlig meget tæt i såvel Slesvig-Holsten som resten af Nordtyskland.

Hamborg bliver en af de alvorlige forhindringer for trafikken. Her møder feriegæsterne et større vejarbejde på motorvej A7 mod den danske grænse. I Hamborg bliver der nemlig bygget støjdæmpende tag hen over motorvejen nord for Elb-tunellen. Også på de danske veje må der påregnes rigtig mange, tyske køretøjer.

For at ferieturen ikke skal udvikle sig til et mareridt, gælder det også om at være forberedt.

- Rejsende skal huske at medbringe tilstrækkelig med vand og noget at spise. Samtidig er forskellige former for adspredelse til børnene vigtig, forklarer ADAC's talsmand Hans Pieper til nyhedsbureauet DPA.