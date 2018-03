Trængsel på de danske motorveje: Antallet af lastbiler slår ny rekord

Vækst i antal lastbiler

Vækst i antal lastbiler per døgn og retning samt i procent siden 4. kvartal 2016:Sønderjylland: Cirka 186 biler per retning per døgn, cirka 6 procent.Øresund: Cirka 112 biler per retning per døgn, cirka 9 procent.Femern: Cirka 98 biler per retning per døgn, cirka 10,5 procent.