Traditionerne bærer lokale Jernved-oste ud i verden

Ost: Stolte, gamle mejerier, der engang skabte liv og arbejdspladser i de små samfund, står nu gabende tomme, eller er blevet overtaget af et af landets store mejerier. Men i et lille mejeri i den lille by Jernved mellem Esbjerg og Ribe står oste fortsat til modning, og seks mand sørger for at 1000 pakker smør, ugentligt sendes ud i hele landet.

I 25 år har Laila og Ole Jørn Frederiksen værnet om værdier og traditioner hos Jernved Mejeri. Her kunne mejeriets særlige rødklitkultur, som bruges til den traditionsrige Danbo-ost, holde jubilæum samme år som parret bag, og smørpakkeren fra '62 kører stadig trofast en gang om ugen.

- Vi kan godt lide at lave et håndværksmæssigt godt produkt. Man skal ikke blive større bare for at blive det. Hvert mejeri har sin ostekultur, der gør, at ostene får en forskellige smag. Derfor synes jeg, det er bedre, at vi har mange små mejerier i stedet for ét stort, lyder det fra den 55-årige mejerist.