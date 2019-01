Toys'r'us åbner igen i udvalgte byer

Konkurs: Folk fik travlt med at bytte deres julegaver, da Fætter BR og Toys'r'us kort før jul meldte ud at de var gået konkurs. Men nu er der kommet lidt længere tid at løbe på. Fra fredag holder udvalgte butikker nemlig igen åbent. Det skriver Top-Toy i en pressemeddelelse.

I Syd- og Sønderjylland vil de tre Toys'r'us i henholdsvis Esbjerg, Sønderborg og Kolding holde åbent efter de normale åbningstider.

Derudover varsler pressemeddelelsen også om et større januarudsalg.

De genåbnede butikker vil løbende modtage varer fra Top-Toys lager samt fra de butikker, der har lukket permanent. Dog vil det ikke nødvendigvis være den samme oplevelse at handle i butikkerne, som kunderne er van til.

- Kunder skal dog være opmærksomme på, at forholdene i butikkerne på grund af konkurssituationen vil være anderledes end normalt. Blandt andet er det ikke alle butikker, der kan håndtere byttepenge, så kunder opfordres til at bruge betalingskort, står der i pressemeddelelsen.

Forbrugerrettighederne er ændret som følge af konkursen. Julegaver, der er købt efter den 30. november 2018 kan dog fortsat byttes. Du kan finde de præcise regler for bytning og returnering her.