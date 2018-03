Total tavshed om svindelmistænkt læge

Region Syddanmark har politianmeldt en speciallæge for svindel med fakturaer. Sagen er desuden overdraget til det landsdækkende udvalg for speciallæger. Der er total tavshed om status på sagen. Foto: Colorbox

Der er total lukkethed om sagen vedrørende den læge, som regionen har politianmeldt for svindel for op imod 750.000 kroner. End ikke spørgsmålet om, hvorvidt landsudvalget for speciallæger har behandlet sagen, kan besvares.

Sundhed: Praktiserer den speciallæge, som regionen har politianmeldt for svindel med fakturaer stadig? Dette og andre centrale spørgsmål i sagen, som kom frem i JydskeVestkysten i november, står ubesvaret. Der er således totalt tavshed fra samtlige aktører i sagen, der omhandler en speciallæge, som regionen helt tilbage i 2015 mistænkte for at have svindlet ved at have sendt fakturaer på arbejde, som vedkommende ifølge regionen ikke har udført. Først i december 2017 blev lægen politianmeldt. Arbejdsgiveren, Region Syddanmark, bekræftede i den forbindelse, at lægen stadig praktiserede, selvom regionen var overbevist om, at vedkommende havde svindlet for op imod 750.000 kroner. Det viste en stikprøvekontrol. Sagen blev i december behandlet i regionens Samarbejdsudvalg vedrørende speciallæger, der sendte sagen til Speciallægelandssamarbejdsudvalget under Danske Regioner. Det holdt møde den 1. marts.

Sagen kort JydskeVestkysten fortalte i november, at regionen ville politianmelde en speciallæge, som regionen anklagede for at have sendt fakturaer for behandlinger, som lægen ifølge anklagen ikke havde udført.



Ifølge avisens oplysninger drejer den påståede svindel sig om et beløb op imod trekvartmillion kroner.



Avisen kender ikke den pågældende læges identitet, men har kontaktet den advokat, som bedømt ud fra en journalliste i sagen repræsenterer den svindelmistænkte læge. Advokaten har ikke besvaret avisens henvendelser.

Udvalgsmedlem Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Midtjylland, afviser at kommentere sagen, da der er tale om "lukkede møder" Men du behøver ikke udtale dig om selve sagens indhold, men blot om den overhovedet blev behandlet på mødet? - Jeg vil helst ikke udtale mig om noget som helst, da det er lukkede møder, siger Anders Kühnau. Regionsrådsmedlem i Syddanmark Bo Libergren (V) er både medlem af Samarbejdsudvalget vedrørende speciallæger i Region Syddanmark samt Speciallægelandssamarbejdsudvalget. Han har heller ingen kommentarer, da der er tale om en personsag. Avisen bad forud for mødet i Speciallægelandssamarbejdsudvalget den 1. marts om at få udleveret dagsordenen. Udvalgets sekretariat afviste at udlevere både dagsorden og efterfølgende referat af mødet, da det ifølge sekretariatet ikke er omfattet af offentlighedsloven. Samme melding er kommet fra regionen i forhold til indsigt i Samarbejdsudvalget vedrørende speciallæger. Avisen har gjort regionen opmærksom på, at tre ud af landets fire andre regioner som udgangspunkt har fuld åbenhed om samme udvalg i de respektive regioner.