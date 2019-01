Torturmetoder og junkiehjerner: Eksperter advarer mod den digitale udvikling

Den digitale dommedag er over os, og vi er blevet dårligere mennesker af at leve i et digitalt samfund. Så hård er dommen fra to eksperter med speciale i vores digitale vaner. Forbruget af elektronik er i løbet af de seneste fem år eksploderet, og det har gjort os til skærmslaver, lyder det. Skræmmeretorik, lyder det fra Center for Digital Pædagogik.

- Min påstand er, at vi er blevet dårligere mennesker. Zombier, der reagerer på de belønninger, telefonen siger du har brug for. Vi er blevet mindre dannede, men gode til at søge og swipe. I virkeligheden har vi erstattet en hjerne, der var overlevelsesdygtig, med en junkiehjerne. Et kunstigt fremstillet produkt, siger han.

Så hård er meldingen fra psykolog og tidligere forsker i danskernes elektroniske vaner på Aarhus Universitet, Morten Fenger. Han og andre eksperter er voldsomt bekymret for den udvikling, vores stadigt mere digitaliserede samfund bevæger sig i. Ja, de kalder det faktisk for afvikling.

Vores elektroniske vaner har ændret sig markant over de seneste ti år. Siden 2010 er antallet af familier med én smartphone eller flere tredoblet. I samme periode er antallet af familier med andre skærme såsom tablets og computere ligeledes steget markant. Langt de fleste danskere er i dag at finde på et socialt medie, og ifølge en undersøgelse fra 2016 vælger kun 3% af de 15-19-årige sociale medier fra. Debutalderen på sociale medier er desuden faldet markant. I 2016 viste en rapport, at danske børn ser deres venner langt mindre end andre børn i Europa. De seneste 6 år er der blevet brugt 2,5 milliarder kroner på at digitalisere folkeskolen.

- Børnenes hjerne bliver påvirket en farlig retning, hvis man ikke bliver præget af bevægelse, koncentration og social relation. Meget af det, der er essentielt for vores liv, bliver ikke udviklet ordentligt i hjernen, hvis man hele tiden bliver fristet til at swipe på tabletten i stedet for at leve og udfolde sit liv, siger han. Han mener, at den dystre fremtid allerede er begyndt at vise tænder.

Dermed er en ny generation af digitale forbrugere godt på vej, og kan vise sig at være en farlig retning, vi bevæger os i. Psykolog Morten Fenger, er bekymret for de børn, der bruger meget tid foran skærmen.

Ifølge en undersøgelse foretaget DR bruger unge mellem 7 og 12 år over tre timer dagligt foran skærmen, mens en undersøgelse fra Syddansk Universitet tidligere har vist, at teenagere bruger op mod ti timer på skærme, når hverdage bliver til weekend.

Læge og forfatter Imran Rashid har nedenfor samlet nogle af de konsekvenser, et stort skærmforbrug kan have.Konsekvenserne af vores digitale adfærd kan ses i flere retninger. Der er både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser: Fysiske: Stress, koncentrationsbesvær og søvnbesvær. Vi bliver dårligere til at restituere, og det er farligt for kroppen. Psykiske: Vores adfærd bliver mere impulsivt. Vi bliver dårligere til at vise empati og bedre til at udskyde behov. Vi udvikler en primitivt adfærd. Sociale: Det ender med, at man kun bruger tid på sig selv. Adgangen er let, og det handler om dig. Derfor bliver man dårligere til at indgå relationer. Og på den måde ender man som dårligere forældre, venner, kollegaer, partnere.

- Børn på to år ryger ikke. Det er usundt, det ved vi. Alligevel giver vi dem en iPad, så vi ikke behøver at tage os af dem. Der er faretegn, jeg ser som læge. Og vi har kæmpe udfordringer. Vi bliver nødt til at forholde os kritisk til digitaliseringen. Og det bliver vi nødt til nu, siger han.

Skræmmeretorik

Foredragsholder og ekspert i digital psykologi ved Center for Digital Pædagogik, Christian Mogensen, er langt fra enig i kritikken af den øgede skærmtid. Skræmmeretorik, kalder han det.

- Der er ikke nødvendigvis tale om misbrug. Jeg er ikke så bekymret for vores tid foran skærmene. Det er langt vigtigere, hvad vi bruger skærmene til. Og den udvikling, vi ser er, at skærmkvaliteten er blevet højere, siger han.

Han anerkender dog, at det kan vise sig at være problematisk, at børns samliv primært lægges over i det digitale, men han mener, at børnene får det bedste ud af den situation, som voksne har sat dem i. Han opfordrer forældre til at vise vejen for deres børn.

- Det er vigtigt, at vi snakker med børnene om, hvad de bruger skærmene til. Børn og unge har svært ved at lægge mobilen væk, fordi forældre selv bryder regler om mobiltid. Børn er ikke specielt gode til at høre efter, men de er gode til at abe efter.