Stor havvind-konference med deltagere fra ti Nordsølande giver muligheder for Danmark for opstilling og produktion af havvindmøller.

Nordsøsamarbejdet er et frivilligt regionalt samarbejde om havvind og elnet i Nordsøen. Samarbejdet startede i 2016. Danmark er det tredje land til at have formandskabet.

Danmark har gennem hele sit formandskab haft som ambition, at industrien skal være tæt inddraget i samarbejdet. Ministermødet holdes derfor i parløb med en industrikonference, og ministre og industri kan mødes til en fælles debat i Esbjerg om fremtiden for Nordsøsamarbejdet.

Efter et år i formandskabsstolen samlede Danmark torsdag energiministre og repræsentanter fra Nordsølandene i Danmarks energimetropol, Esbjerg. Her fik de ved selvsyn et indblik i det potentiale, Nordsøen rummer for havvind.

Esbjerg: Hvad der for tre år siden blot var en vision, er i dag blevet til virkelighed. Ti lande har i et tæt regionalt samarbejde sat mere og billigere havvind op i Nordsøsamarbejdet. En målsætning, der er helt afgørende, hvis landene skal leve op til indholdet i Parisaftalen.

Stort potentiale for yderligere havvind

Fokus for ministermødet var at samle op på de resultater, samarbejdet har leveret i de første tre år af dets levetid og få landene til ikke kun at bekræfte ønsket om fortsat samarbejde, men også at diskutere, hvad samarbejdet skal fokusere på som næste skridt. Herunder blev der tages stilling til, hvordan Nordsøsamarbejdet kan videreføres i lyset af, at briterne forlader EU.

For Danmark og Esbjerg ser borgmester Jesper Frost Rasmussen mange perspektiver og konkrete muligheder efter topmødet, der gik under navnet North Sea Energy Days.

- Hele branchen - både industrien og regeringsrepræsentanter - er nu enige om, at det her er noget af det, vi skal satse på i fremtiden. Det har været en fantastisk dag, der viste, at der er et enormt stort potentiale, og det, at ministrene har underskrevet en aftale om, at man vil arbejde videre, er rigtig positivt, siger han.

Han er overbevist om, at deltagerne har fået øjnene op for, hvor meget der sker i Esbjerg. At der er fysiske jobs og mange muligheder.

Ministrene besøgte før topmødet vindmøllearealerne på Esbjerg Havn.

- Det gør indtryk på alle, at der skal sættes 19 GW vindmøller op i EU om året, hvor vi i dag sætter 3 GW op. Vi står rigtig stærkt som verdens førende havn for udskibning til havvind, og vi kan dække hele Nordsøen, så vi har et enormt forspring. Det er en lys fremtid, der venter, siger Esbjergs borgmester.