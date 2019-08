Venstrefolk med tilknytning til Syd- og Sønderjylland ønsker ro til at løse den interne strid i Venstre. Det kræves samtidig, at Venstres spidsfigurer skal forklare sig, før der kan tages stilling til partiets formandsfejde.

Venstre: - Vi skal have ro på, så vi kan fokusere på politik og på at skabe et stærkere Danmark.

Sådan lyder et skriftligt svar fra folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) til JydskeVestkysten, der har anmodet om en respons, efter at Venstres midtjyske kreds klart har meldt ud, at de undsiger Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til formandsskabet i Venstre. Anni Matthiesen (V) ønsker ikke at kommentere før de kommende møder i weekenden.

- Jeg vil ikke sige noget før weekendens møder. Af respekt for forretningsudvalg og hovedbestyrelsen så synes jeg, at vi nu skal give dem ro til at komme efter de møder, der er planlagt til fredag og lørdag, siger Anni Matthiesen.

I løbet af den kommende weekend holder Venstre en række møder, hvor man satser på, at formandsskabet står øverst på dagsordenen. Venstres foreningsformænd i de sydjyske kommuner ønsker at afvente weekendens diskussioner, før de vil tage stilling til den politiske situation. Ivar Nørlund (V), formand for Venstre Billund, oplever, at det i Billund ikke er klart, hvad det fører til.

- Det er svært at tage stilling, når vi ikke har fået nogen konkret information fra ledelsen. I øjeblikket er det splittet i bestyrelsen, hvor nogen har én holdning og andre har en anden i forhold til formandsskabet, fortæller Ivar Nørlund.

Karsten Schøn, kommuneforeningsformand i Sønderborg, vil ikke kommentere før weekendens Venstre-møder.