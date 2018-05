Topchef vil gøre Sønderjylland til afgiftsfri zone

En speciel afgiftsfri zone i Sønderjylland skal hive grænsehandlen over på den danske side af grænsen, foreslår Per Bank, topchef i Dansk Supermarked, ifølge Børsen.

- Optimalt set var der slet ikke behov for et grænsehandelsbælte med lavere moms og afgifter. Men faktum er jo, at vi allerede har præcis sådan et bælte. Det ligger bare syd for grænsen i stedet for i Danmark, hvor det ville skabe vækst og job i Udkantsdanmark og sende en masse penge i statskassen, siger Per Bank til Børsen.