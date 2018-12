Det nye IT-system har taget lang tid at udvikle, og derfor går det heller ikke i plus lige foreløbig, erkender Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark.

For mens udgiften til IT og administration af gebyret i følge regionen koster 1,4 millioner kroner, har regionen indtil nu kun fået gebyrer for 668 kroner i kassen. Det skriver DR Syd.

Konsekvens af ny lov

At regionen har fået så få penge ind, er konsekvensen af, at den nye lov om tolkegebyr blev indført med alt for kort varsel, mener Stephanie Lose.

- Vi har ikke haft gode muligheder for at implementere det under fornuftige former. Bekendtgørelsen kom ganske få dage før loven trådte i kraft - det kan man jo ikke arbejde med, siger hun til DR Syd.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at regionen har haft rig mulighed for at forberede sig på tolkegebyret. Hun påpeger, at regionerne allerede i januar, da forslaget blev sendt i høring, kunne se, hvordan reglerne ville blive skruet sammen.

- Derfor går jeg ud fra, at regionerne nu må få lagt sig i selen og få styr på, at deres opkrævning sker i overensstemmelse med den lovgivning, som er blevet vedtaget af et flertal af folketingets partier, siger Ellen Trane Nørby til DR Syd.