Togproblemer løst: Tog kører igen mellem Esbjerg og Bramming

Signalfejl ved Bramming har fredag formiddag betydet forsinkelser på en lang række tog til og fra Esbjerg og sat en stopper for regionaltog mellem Esbjerg og Bramming. Togene kører nu igen, og der forventes normal drift fra klokken 11.

Opdateret 10:10: DSB oplyser nu, at regionaltogene kører igen, og at der vil være normal drift fra cirka klokken 11.

Trafik: Rejsende mellem Esbjerg og Kolding skal fredag formiddag væbne sig med ekstra tålmodighed. Signalfejl ved Bramming Station giver nemlig længere rejsetider. Forsinkelserne påvirker regionaltog mod Aarhus og Intercity-tog mod København. DSB skrev tidligere på dagen på sin hjemmeside, at regionaltogene ikke kørte mellem Esbjerg og Bramming, og henviste i stedet til Intercity-tog. Klokken 10 oplyste DSB til JydskeVestkysten, at alle togene kører igen, og at der fra klokken 11 vil være normal drift igen.