Mandag eftermiddag blev et DSB-tog i retning mod Odense ramt af en genstand, der knuste en rude i toget. Et vidne så en mand i gul jakke lave en kastebevægelse omkring samme tid.

Kolding: Et tog på vej fra Kolding til Odense blev mandag eftermiddag ramt af en genstand. En rude i toget blev knust af genstanden, men ingen passagerer kom til skade. Toget fortsatte til Fredericia station, hvor den ramte vogn blev koblet fra, så Sydøstjyllands Politi kunne undersøge sagen nærmere. Passagererne blev flyttet til en anden vogn.

Hændelsen fandt sted omkring klokken to på nordsiden af Kolding Fjord, syd for Strandvejen og øst for Jens Holms Vej. Politiet fik anmeldelsen klokken kvart i tre.

- Et vidne så en mand lave en kastebevægelse omkring det tidspunkt. Manden var mellem 20 og 40 år med mørkt hår og lys hud. Han var iført en gul jakke og formentlig grønne bukser, siger vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi har efterfølgende været ude med hundepatruljer for at undersøge området og vognen, hvor genstanden ramte.

Har man oplysninger i sagen, opfordres man til at kontakte Sydøstjyllands Politi.