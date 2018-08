Tørkeskader griber om sig: Husejere over hele landet melder om revnede huse

Sagen kort

Gennem sommeren har der været flere eksempler på husejere, som oplever, at deres huse revner i sommervarmen. Forsikringsselskaberne dækker ikke skaderne, da de ikke anses som "pludselige skader". Derfor står husejerne alene med regningen for reparationerne. Husene revner blandt andet, fordi lerjorden skrumper. Dermed opstår der revner - eller det, der i fagsprog kaldes en sætningsskade. Man kan ikke gøre så forfærdeligt meget for at undgå, at huset revner i det tørre vejr. Ifølge fagekspert i Bolius Tue Patursson er det dog en god idé ikke at have planter og træer for tæt på huset, da de suger vand fra lerjorden. Hvis man er bange for, at ens hus er i fare for at revne i sommervarmen, bør man ifølge Tue Patursson få geotekniske folk til at undersøge forholdene omkring grunden.