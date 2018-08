Tør sommer koster Sydbank ekstraordinær nedskrivning

Sommerens tørken og dens negative konsekvenser for landbruget får Sydbank til at nedskrive ekstra 50 millioner kroner i første halvår. Regnskabet viser et lille fald i indtjeningen og et plus før skat på godt 800 millioner kroner.

Regnskab: En lang periode med ingen regn og megen sol kan aflæses direkte i Sydbanks regnskab for første halvår 2018.

- Der er i 1. halvår 2018 nedskrevet individuelt 119 millioner kroner på landbrugsengagementerne. Derudover er det ledelsesmæssige skøn forøget med 50 millioner til 125 millioner ultimo 1. halvår 2018, fremgår det af regnskabet, som Sydbank har offentliggjort tirsdag morgen.

- Tørken forventes at reducere det gennemsnitlige udbytte i niveauet 30-50 procent. Tørken vil ramme alle driftsgrene, mælkeproducenter, der producerer græs til køerne, svineproducenter, der producerer korn til svinene, og ikke mindst planteproducenterne. 2018 forventes således at blive et udfordrende år for danske landmænd, og der forventes et betydeligt underskud for hele erhvervet, lyder det videre fra Sydbank, som tilføjer, at 2017 var et godt år for mælke- og svineproducenterne.

Basisindtjeningen på 2.040 millioner er tre procent lavere end samme periode i 2017. Sydbank kom ud af første halvår 2018 med et plus før skat på 814 millioner mod 1.047 i første halvår 2017.