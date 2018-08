Han elsker ishockey og at danse til Prince

JydskeVestkysten har bedt Lars Lose besvare 15 spørgsmål om store og små ting i livet. De første otte svar kan du læse i dag:Hvilken sang skal spilles til din begravelse?



Jeg er kæmpe fanboy af Radiohead, så det skal næsten være noget med dem. Jeg tror, at det skal være "Street Spirit".



Hvilken sang kan få dig til at danse?



Det er der meget, der kan. Jeg er helt vildt god til at danse. Ulla er nok ikke enig - jeg sveder måske en anelse for meget. Men alt fra mine grungehelte i Nirvana til Justin Timberlake og Prince. Jeg elsker at danse til Prince.



Hvad drømmer du om?



Da jeg var ung, var det at stå på orange scene på Roskilde Festival. Det kom jeg jo så heldigvis fra. Jeg har mange drømme på min families vegne, men ellers er jeg ikke den store drømmer. Jeg lever livet, som det er. Lige nu og her. Jeg ved eksempelvis ikke helt, hvad der skal ske, når jeg slutter på ambassaden om et år. Det er måske en drøm i sig selv: At leve livet som det er.



Hvilket sportshold støtter du?



Jeg elsker sport, men jeg følger ikke et hold på den måde. Jeg er blevet kæmpe ishockeyfan, mens vi har været herovre. Jeg støtter de danske spillere i NHL, og det er da fantastisk at se Washington Capitals spille, hvor Lars Eller lige vandt mesterskabet. Det er stort. Jeg er ret vild med ishockey - det er vist også en sønderjysk ting.



Hvad gør dig glad?



Det er måske et kedeligt svar, men at se min familie er i hvert fald det, der gør mig lykkelig. Men jeg kan også blive glad, når jeg lykkes med et projekt, som jeg har arbejdet på længe. At se ens arbejde lykkes.



Hvad er din livret?



Kartoffelmos med millionbøf. Det lavede min mor altid. Det er simpelt hen klasse!



Frihed eller kontrol?



Kontrol. I hvert fald, når det drejer sig om mig selv.



Sociale medier eller postkort?



Helt klart sociale medier. Jeg synes, at det er fantastisk, hvad man kan men dem. De rummer også mange udfordringer, men det er klart det, som jeg bruger mest. Jeg har ikke sendt et postkort i årevis. Jeg er meget, meget lidt romantisk. Og meget, meget lidt nostalgisk.