Tønder har Danmarks laveste huspriser

Der er i massevis af penge at spare ved at bo i Tønder Kommune. Her finder man landets billigste boliger og generelt er leveomkostningerne helt i bund i Tønder. Foto: Scanpix

Kravet til husstandsindkomsten i Tønder Kommune ligger som den eneste sted i Danmark under 600.000 kroner årligt ved huskøb, viser tal fra Danske Bank.

Diverse opgørelser og undersøgelser har i årenes løb igen og igen vist, at Tønder er landets absolut billigste kommune at leve i. En nylig opgørelse fra Danske Bank viser, at kravet til husstandsindkomsten i Tønder Kommune ved købet af en gennemsnitlig bolig på 140 kvadratmeter som det eneste sted i Danmark ligger på under 600.000 kroner om året. I Tønder Kommune har Danske Bank et indkomstkrav til husstanden på 591.908 kroner om året - næstsidst på listen ligger Lolland med et årligt indkomstkrav på 610.685 kroner. Bundplaceringen ligger ikke kun langt geografisk men også langt pengemæssigt fra topscoreren i opgørelsen: Frederiksberg. Her skal en husstand have en indkomst i løbet af 12 måneder på 1.110.481 kroner for at kunne købe en gennemsnitlig ejendom på 140 kvadratmeter. I øvrigt præges hele top 10 af storkøbenhavnske kommuner.

Krav til husstandsinkomst Der er stor forskel på, hvad man skal have i årlig indkomst for at købe et typisk hus på 140 kvadratmeter.Danske Banks opgørelse viser, at Tønder Kommune er billigst med et krav på en årsindkomst på 591.908 kroner. Herefter følger i Syd- og Sønderjylland:



Vejen: 624.544 kr.



Aabenraa: 625.964 kr.



Haderslev: 641.693 kr.



Sønderborg: 644.062 kr.



Billund: 651.922 kr.



Fanø: 656.178 kr.



Varde: 660.227 kr.



Esbjerg: 683.389 kr.



Kolding: 703.919 kr.

Stabilt år Ejendomsmægler Michael Riis, Nybolig i Tønder, har mange års erfaring med hussalg i Tønder Kommune, og han er ikke overrasket over indkomstkravene til huskøberne. Priserne i Tønder har ligget stille siden finanskrisen, som man for længst har lagt bag sig i andre dele af landet. - Det har været et stabilt år uden at være prangende. Vi bor i forkantsdanmark, og tingene kommer senere til os, siger Michael Riis og tilføjer, at huspriserne i Tønder Kommune nok aldrig kommer til at opleve årlige stigninger på hverken 10, 20 eller 30 procent. Dermed vil Tønder Kommune også i fremtiden være en af landets billigste kommuner at erhverve hus i. Michael Riis oplever jævnligt, at banker og realkreditinstitutter ikke vil låne ud. Især ikke hvis husene bliver for billige. - Jeg oplever på ugentligt basis, at huse til under 400.000 kroner ikke kan finansieres, siger Michael Riis.