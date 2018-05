Tønder-borgmester: Afgiftsfri zone i Sønderjylland lyder som god idé men er urealistisk

Dansk Supermarked har stillet et forslag om at oprette afgiftsfri zoner nord for grænsen for at beholde handlen i Danmark. Et forslag, som Tønders borgmester mener, vil gavne kommunen, men han tror ikke, at det er realistisk at få igennem.

- Det vil være fantastisk for Tønder Kommune. Det vil give muligheder for, at der er butikskæder, der vil slå sig ned i kommunen, og det vil skabe større aktivitet og flere arbejdsplader. Så den vej rundt kan man ikke være modstander af forslaget, siger han.

Afgiftsfri zone: Hvordan får man de mange milliarder kroner, der hvert år strømmer over grænsen i form af grænsehandel, til at blive i Danmark? Det har Dansk Supermarked nu et bud på. Opret afgiftsfri zoner ved den dansk-tyske grænse for at trække grænsehandlen tilbage til Danmark.

Urealistisk

Borgmesteren er dog ikke ubetinget begejstret. Han tror ikke, at det er realistisk at få forslaget igennem den politiske mølle, så det kan blive en realitet.

- Jeg har svært ved at tro på, at det kan lade sig gøre at indføre en afgiftsfri zone. Jeg tror ikke, at der er politisk vilje til at tage så hårdt fat om problematikken om grænsehandlen, som det her forslag er, siger han.

I 2016 handlede danskerne for cirka fire milliarder kroner i grænsebutikkerne. Henrik Frandsen mener, at der lige nu finder en skævvridning sted over den dansk-tyske grænse. Den skævvridning mener han, vil rykke nordpå og husere internt i Danmark, hvis forslaget om en afgiftsfri zone i Sønderjylland bliver gennemført.

- Der vil komme nogle skævheder også i Danmark, hvis det her bliver gennemført, og det er også derfor, at jeg ikke tror, at der vil være en politisk vilje til det. I dag er skævhederne placeret i bæltet syd for grænsen ved grænsebutikkerne. Med forslaget her kan man flytte dem nord for grænsen, siger han.

Men han mener, at forslaget er en øjenåbner for politikerne.

- Det er et wake up call til politikerne til at tage det her problem alvorligt, fordi hele detailhandlen er meget skadet i hele den sydlige del af Danmark.