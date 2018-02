To tyverier kostede skiltefirma 120.000 kroner: Nu sikrer de sig bedre

Det esbjergensiske firma Sign Partner har to gange været udsat for tyverier fra deres håndværkerbiler. Det er noget irriterende bøvl, siger kontorchefen.

Sikring: Den første gang blev hele varebilen stjålet og senere fundet endevendt og tømt i en skov. Anden gang brød tyvene ind i bilen og stjal dyre vinkelslibere og boremaskiner en tidlig morgen.

Firmaet Sign Partner fra Esbjerg, der producerer skilte og beklæder facader, har to gange inden for de sidste syv år været udsat for tyverier. Begge tilfælde er sket, mens en af firmaets montører har taget firmabilen med hjem over natten.

Netop derfor blev virksomheden kontaktet af Syd- og Sønderjyllands Politi i slutningen af januar, hvor de modtog gode råd til at undgå tyverierne, som er et stigende fænomen inden for håndværkerbranchen.

Sign Partners kontorchef, Kirsten Bjørnskov, oplyser, at de to tyverier har kostet det esbjergensiske firma omkring 120.000 kroner først på grund af erhvervelsen af en ny varebil og senere reparationer som følge af indbrud i varebilen.