To af Danmarks tre billigste huse ligger i Sønderjylland: Se dem her

Sønderjylland er stedet i Danmark, du bør søge hen, hvis du leder efter et billigt hus. Ifølge Boliga.com ligger to ud af Danmarks tre billigste huse nemlig i landsdelen.

Det drejer sig om et hus i Højer og et hus i Nordborg, som begge er udbudt til salg for 95.000 kroner.

Endnu billigere er det i Hemmet nord for Varde, hvor et hus er udbudt til salg for 75.000 kroner.