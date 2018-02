Mere end to år efter, at studentereksamen er kommet i hus, er hver femte student i Region Syddanmark ikke begyndt på videre uddannelse. Et problem lyder det fra erhvervsorganisation, men årene kan også blive brugt fornuftigt, mener centerleder i Studievalg Sydjylland.

To år og tre måneder efter, at studenterhuen bliver sat på hovedet, er knap hver femte student i Syd- og Sønderjylland ikke påbegyndt videre uddannelse. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

19 procent af de elever, der færdiggjorde en gymnasial uddannelse i Region Syddanmark i 2014, var ikke startet på videre uddannelse to år efter.

Ventetiden er et problem, mener Lars Petrowski, formand for Tekniq-råd Region Syddanmark, der er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen.

- Det, man kan frygte, når så mange af en ungdomsuddannelse efter to år ikke er begyndt at bruge deres uddannelse, er, at de ikke ved, hvad de vil. Rigtig mange tager ét sabbatår, men det er trods alt de færreste, der tager to, siger Lars Petrowski.

Han understreger, at man skal huske, at der er mange muligheder, når unge bliver færdige i niende klasse.

- Det er blevet det normale at tage en gymnasial uddannelse uden at forholde sig til, hvad man egentlig skal bruge den til, når man er færdig. Vi forsøger at råbe op og sige, at man skal prøve at se på erhvervsuddannelser også - og huske dem, når valget skal tages, siger han.