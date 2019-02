To 19-årige skal seks år i fængsel efter stenkast mod dansk kvindes bil

FLENSBORG: To unge mænd på 19 år fra Flensborg-området er tirsdag blev idømt hver seks års fængsel for tre tilfælde af drabsforsøg på vejene i det nordlige Slesvig-Holsten. Begge mændene blev kendt skyldig i 11 tilfælde af stenkast mod trafikanter i Flensborg-området. Det skriver mediehuset SHZ.

I det ene tilfælde blev en 58-årig, dansk kvinde den 8. maj sidste år livsfarligt kvæstet, da en 46 kilo tung sten blev kastet mod hendes BMW's fra en bro over motorvej A7 umiddelbart syd for grænsen. Kvinden var omkring kl. 22.30 på vej mod sit hjem i Flensborg. Hun kørte cirka 120 kilometer i timen, de den tunge sten røg tværs gennem hendes bil. Trods sine hårde kvæstelser lykkedes det kvinden at få bilen bragt sikkert til standsning i nødsporet.

Ingen kom til skade i forbindelse med de øvrige ti stenkast. Dog skete der i flere tilfælde betydelig materiel skade på de ramte køretøjer.

På grund af de dømtes unge alder, har hele retssagen fundet sted bag lukkede døre. Det samme gjaldt tirsdagens domsafsigelse. De særlige, tyske regler om ungdomsstraffe betyder, at dommene også faldt lavere ud, end hvis de dømte havde været ældre end 20 år.

Mændene har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni.