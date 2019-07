Tiltalt Dohrmann: Når man går ind på privat grund, må man tage de konsekvenser, det giver

Jørn Dohrmann, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, afviser enhver anklage om tyveri og hærværk mod fotograf, efter at han nu er tiltalt for en episode for over to år siden. Ifølge den tidligere europaparlamentariker var årsagen til balladen, at fotografen filmede på privat grund.

Retssag: Det er med en blanding af sindsro og glæde, at Dansk Folkepartis tidligere medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann noterer sig, at han inden længe skal i retten tiltalt for ulovlig tvang, hærværk og brugstyveri over for en tv-fotograf.

Jørn Dohrmann afviser således enhver anklage i forbindelse med episoden, der fandt sted ved hans hjem i Vamdrup i foråret 2017.

Over for avisen Danmark siger den tidligere europaparlamentariker, at han ser frem til at få sagen for retten. Han understreger, at han ikke har set tiltalen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Men forelagt tiltalens tre punkter afviser 50-årige Jørn Dohrmann, at han har gjort noget galt.

Han fastholder - i modsætning til fotografens udlægning - at fotografen filmede på Dohrmanns private grund, og at det var hele årsagen til de efterfølgende kontroverser, der blandt andet endte med et ødelagt kamera.

- Jeg benægter ikke, at jeg tog kameraet fra ham, men jeg tog det bare forsigtigt fra stativet. Så vrider han det, så det falder til jorden, fortæller Jørn Dohrmann om episoden med fotografen og tilføjer:

- Når man går ind på privat grund, må man tage de konsekvenser, det giver.

Fotografen tilkaldte politiet for at få sit kamera tilbage, men Jørn Dohrmann afviser anklagen om tyveri af kameraet. Han understreger, at han ikke havde nogen intentioner om at beholde kameraet, og at han ringede til folkene bag tv-produktionen for at levere kameraet tilbage.

Sagen er over to år gammel, og det har ifølge Jørn Dohrmann været umenneskeligt for ham og hans familie at vente to år på blot at vide, om han blev tiltalt eller ej.

- Men nu glæder jeg mig til at få sagen for retten. Det bliver en spændende sag. Alt skal frem, siger Jørn Dohrmann.

Fotografens advokat har tidligere over for Politiken sagt, at hans klient udførte sit arbejde "på professionel, sædvanlig og afdæmpet vis".