Tillidsmand om store bunker af uløste sager i politiet: - Det stresser kollegerne

Det er blandt andet afgivelse af betjente til grænsekontrol, terrorbevogtning og bandekonflikter, der har betydet, at politiet ikke har kunnet følge med i sagsbehandlingen de seneste år. Nu står betjentene over for bunker af uløste sager. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

De seneste års pres på politiet har ført til store bunker af sager, der ikke har været tid til at løse. Dem står betjentene nu over for, men arbejdsbyrden er stor, og sagerne er gamle. Det udfordrer både engagementet, den faglige stolthed og stresser betjentene, mener fællestillidsrepræsentant i Sydøstjyllands Politi.

Politi: Hos politiet er bunkerne af uløste sager vokset støt de seneste år. De seneste tal fra 2018 viser, at det nu tager mere end 300 dage at behandle en sag hos Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi målt fra anmeldelse til afgørelse. Det gælder også i sager om kriminalitet, der rammer den enkelte borger, som for eksempel vold, voldtægt og indbrud. Dermed står det også klart, at sagsbehandlingstiderne, med få års undtagelser, løbende er steget siden politireformen i 2007, hvor statistikken går tilbage til. Det gælder i alle landets politikredse, hvor sagsbehandlingstiden til sammenligning i gennemsnit var 210 dage i 2007. Ifølge fællestillidsrepræsentant i Sydøstjyllands Politikreds, Carsten Weber Hansen, udfordrer bunkerne af uløste sager betjentenes trivsel. Både på grund af den store arbejdsbyrde, men også fordi betjentene ikke kan levere den service til borgerne og samfundet, som de ønsker. - Virkeligheden er bare, at man hele tiden har følelsen af, at man halter lidt efter. Og samtidig udfordrer det engagementet og hele den faglige stolthed. Betjentene vil hellere efterforske, lige efter det er sket. Det er sjovere. Men man føler også, at man giver den bedste service til borgerne på den måde, siger han og fortsætter: - Det stresser kollegerne. Det er jo en stressfaktor, når man gerne vil levere et godt stykke arbejde, siger han.

Udviklingen i sagsbehandlingstider Hele landet



2007: 210



2018: 341,1



Sydøstjyllands Politi



2007: 201



2018: 337,4



Syd- og Sønderjyllands Politi



2007: 222



2018: 300



Kilde: www.statistik.politi.dk Sagsbehandlingstiden målt i dage fra anmeldelse til afgørelse:2007: 2102018: 341,12007: 2012018: 337,42007: 2222018: 300

Foto: Mads Jensen/Scanpix Denmark I 2007 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse på landsplan 210 dage. I 2018 var det steget til 341,1 dage. Arkivfoto

Terror og grænsekontrol Grænsekontrol, terror og bandegrupperinger er blandt de ting, der har sat ekstra pres på mandskabet i landets politikredse, og som har betydet, at der har været mindre tid til at efterforske. Det mener chefpolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, Klaus Munk Nielsen. - Først blev vi udfordret af terrorsituationen, siden af flygtninge. Vi har haft massive afgivelser til grænseopgaver. Vi har flere kontroller i lufthavne og havne, og vi har haft massive afgivelser til hovedstaden på grund af terrorsituationen og rockere og bander, siger han. Samtidig mener han også, at man særligt i Sydøstjyllands Politi har manglet politifolk, fordi en stor andel er gået på pension, mens flere er blevet ansat på den nye politiskole i Fredericia.

Faktisk går det fremad Med færre betjente til at efterforske, er bunkerne med uløste sager steget. Men det går fremad nu, lyder det fra chefpolitiinspektøren. - Nu ser prioriteringerne anderledes ud. Nu kan vi for alvor begynde at se på sagerne. Men vi starter bagfra med alt det borgernære, det personfarlige. Derfor stiger tiderne også, siger chefpolitiinspektøren og forklarer, at sagsbehandlingstiderne fortsat kan stige, fordi ældre sager, der nu bliver løst, først tæller med i statistikken, når der falder afgørelse. Politiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, Kaj Nielsen, forklarer samtidig, at sagerne er blevet mere komplekse gennem årene. - Mit bud er, at det også hænger sammen med mere IT- og økonomisk kriminalitet. Her er nogle længere processer. Det tager længere tid at tilvejebringe oplysninger i disse sager, for der er noget mere i det end bare at køre ud og afhøre folk, siger han.

Ledelsen må tage ansvar Fællestillidsrepræsentant Carsten Weber Hansen er enig i, at der er blevet mere tid til at efterforske nu end for blot få år siden. Men at det netop er det, der stresser betjentene, fordi de nu står overfor de mange uløste sager. - Det har jo en effekt at se, at der er mange bunker. Og selvom man flere steder har indført, at der helt fysisk ikke må være store bunker af sager på skrivebordene, så ved de jo godt, at der er 100-1000 sager, der ligger ubearbejdet, siger han. Han appellerer til, at ledelsen vil være med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Både den strategiske ledelse internt i politiet, men også fra politisk hold. - Den strategiske ledelse skal være gode til at prioritere og tage ansvar. Det skal den enkelte betjent ikke sidde med, siger han og tilføjer: - Og så hører vi politikere, særligt i en valgkamp, stå og fortælle, hvad vi skal lave. Men vi er altså uddannet til at prioritere, hvad der er det vigtige og rigtige. Men det kan være svært, når politikerne detaillovgiver og siger, hvordan vi præcis skal gøre tingene. Detailstyring er faktisk det værste.

Tavs minister Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mente for knap to år siden, at et fald i sagsbehandlingstiden var lige om hjørnet. Dengang, i foråret 2017, udtalte han, at det forhåbentligt ville ske i slutningen af 2017. Efterfølgende har ministeren ikke ønsket at give et bud på, hvornår man kan forvente et fald i sagsbehandlingstiderne. Justitsministeren er ikke vendt tilbage på JydskeVestkystens henvendelser. Det er retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod heller ikke.