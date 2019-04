Tillidskvinde om politikers ekstra overnatning: Det ville ansatte aldrig drømme om

Ingen ansatte i Region Syddanmark kunne nogensinde finde på at bede om en overnatning forud for et møde, fordi de ikke vil hjemmefra lidt før klokken syv, siger fællestillidsrepræsentant som reaktion på, at politiker fik betalt overnatning, da han ikke ville hjemmefra om morgenen.

Kommunalforsker Roger Buch vurderede, at ansatte i regionen aldrig ville få en hotelovernatning i en lignende situation. Regionens ledelse henviste til, at det vil være en konkret vurdering af den nærmeste leder fra gang til gang.

Sådan lyder reaktionen fra Lone Rasmussen, fællestillidsrepræsentant og næstformand i regionens hovedudvalg, efter at JydskeVestkysten mandag fortalte om regionsrådsmedlem Mads Skau (V), som fik en ekstra hotelovernatning forud for en konference i Aarhus. Her var der kaffe fra klokken 8 og officiel velkomst klokken 8.45. Ifølge Venstre-manden, der havde en time og 20 minutters kørsel fra hjemmet, ville han ikke hjemmefra samme morgen. Både Mads Skau og regionens sekretariat, der godkendte overnatningen, forsvarede i mandagsavisen beslutningen. Politikeren lagde vægt på, at det var mest praktisk at tage en overnatning forud for konferencen. Blandt andet så han ikke blev forsinket i trafikken.

Ikke normal praksis

Lone Rasmussen mener slet ikke, det vil være aktuelt.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at medarbejderne nogensinde ville finde på at spørge deres leder. Jeg vil tro, at omkring halvdelen af de ansatte i regionshuset i Vejle kører hjemmefra hver dag før klokken syv for at nå et møde, siger Lone Rasmussen.

Hun mener, at Mads Skaus sag må være enkeltstående.

- Jeg kan virkelig ikke forestille mig, at det skulle være normal praksis her, siger den mangeårige tillidsrepræsentant. Ifølge avisens aktindsigter i politikernes overnatning i forbindelse med konferencer sidste år, er der da heller ingen lignende sager. Eksempelvis fik den flok regionsrådspolitikere, som i november skulle til en konference i Aalborg med ankomst og morgenmad klokken 9.00 og officiel velkomst klokken 9.30, ingen overnatning betalt dagen før. De havde mellem to en halv og tre timers transport fra det sydlige Jylland eller Fyn.