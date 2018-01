Jesper Rønn, fællestillidsrepræsentant for bioanalytikere og næstformand i det fælles medarbejderudvalg, og Janne Jensen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Sygehus Sønderjylland, påpeger, at effektiviseringer har haft store konsekvenser og presser personalet langt over grænsen. Alle lavt hængende frugter er plukket. Vi hører, at der simpelthen mangler folk på afdelingerne, lyder det fra tillidsfolkene. Foto: Claus Thorsted