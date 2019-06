Tilhængere af Als-Fyn broen lægger pres på sønderjysk transportminister

Den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) vil blive mødt af et kor, der forventer, at hans varme taler om en Als-Fyn bro nu udmønter sig i en forundersøgelse. Brotilhængerne jubler over, at en lokal mand med kendskab til projektet nu har fået ansvaret for dansk infrastruktur, men erkender, at han også må prioritere andre projekter.

- Uanset hvilken regering, der kommer efter valget, handler det om at få overbevist så godt som alle andre partier om, at en bro er en god idé, sagde Benny Engelbrecht blandt andet i marts, da Vejdirektoratet offentliggjorde en positiv rapport om projektet.

Formanden for foreningen Als-Fyn broen, Mogens K. Nielsen, håber ligeledes, at Benny Engelbrecht kan bidrage til, at der bliver taget stilling til en forundersøgelse af broen hurtigt.

- Vi kan med rette gøre os forhåbninger til ham, for han er Sønderjyllands mand. Jeg er sikker på, at han kan få Als-Fyn broen højt på dagsordenen, og der er ingen fare for, at Sønderjylland bliver overset fremadrettet, siger partifællen Erik Lauritzen, der er borgmester i Sønderborg Kommune.

Als-Fyn bro: En forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er rykket et afgørende skridt nærmere. Det er en række tilhængere af projektet overbeviste om, efter at det torsdag stod klart, at den Sønderborg-valgte Benny Engelbrecht (S) bliver ny transportminister.

- Når man ser, hvad Ole Birk Olesen har gjort for at fremme forundersøgelsen af Kattegatforbindelsen, qua at han er valgt i Aarhus og har haft en klar præference for det, så er min forventning, at Benny Engelbrecht med sin viden og kendskab vil kæmpe for en sydlig lillebæltsforbindelse, siger eks-ministeren.

- Med fokus på så stort et projekt de næste mange år, risikerer Syddanmark at komme meget langt bagud i prioriteringskøen. Med Benny som minister træder min bekymring i baggrunden, siger Hans Stavnsager, der mener, at valget af Benny Engelbrecht som transportminister gør det langt nemmere at få en forundersøgelse igennem, fordi brotilhængerne ikke skal bruge kræfter på at klæde en udefrakommende minister på.

- Netop infrastrukturområdet har en tradition for at været præget af en vis grad af regional interesse, når man på Christiansborg skal diskutere, hvilke projekter der skal fremmes, siger han og understreger at han under den tidligere regering har været nervøs for det store fokus, som den nu afgående transportminister Ole Birk Olesen (LA) har haft på Kattegatforbindelsen.

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavsager (S) mener, at det har afgørende betydning for Als-Fyn forbindelsen, at det er en sønderjyde og ikke eksempelvis en nordjyde, der har fået ansvaret for dansk infrastruktur.

Stort pres

Selvom både borgmestre, erhvervsliv og øvrige lokalvalgte folketingsmedlemmer gør sig store forhåbninger om, at Benny Engelbrecht i særdeleshed vil tilgodese Syd- og Sønderjylland, erkender de, at han er minister for hele landet og derfor også må se i andre retninger.

Det ændrer dog ikke på, at det er en kæmpe fordel, at landets nye transportminister i mange år har været en stor fortaler for en bro mellem Als og Fyn.

- Det kræver ingen kræfter at overbevise ham om, at broen vil være en stor gevinst for viden og arbejdspladser i landsdelen, siger formand for Dansk Industri i Sønderjylland Erling Duus og tilføjer, at Benny Engelbrecht vil møde et stort pres fra brotilhængerne i landsdelen.

Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) glæder sig over, at en mand, der selv bor i et yderområde, bliver transportminister.

- Han har en større forståelse for transportudfordringerne, end én der bor på Kongens Nytorv, siger han.