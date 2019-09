Tidligere praktikant vinder pris for selvmordsserie

- Jeg synes, at det var et emne, som blev underprioriteret af medierne. Jeg tror, at mange er bange for at skrive om det, eftersom de presseetiske regler siger, at medierne ikke skal omtale selvmord, siger Jonas Kristensen på 25 år.

Papageno-prisen uddeles af Center for Selvmordsforskning til de mediearbejdere, som har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden. Ifølge Center for Selvmordsforskning har Jonas Kristensen omtalt selvmord på en "sober, respektfuld og informativ måde". Idéen til artikelserien kom til Jonas Kristensen, da han blev grebet af en dokumentar på DR om samme emne.

- Jeg var overrasket og glad, da jeg fik opkaldet om, at jeg havde vundet. Det er dejligt at vide, at man gør sit arbejde ordentligt, siger Jonas Kristensen fra Hobro.

De svære spørgsmål

Hans mål med artikelserien var at forstå selvmordernes situation og undersøge, hvad selvmord gør ved den efterladtes familie.

- Det er nogle voldsomme hændelser, som er sket for de her mennesker, så man skal turde spørge ind til de svære ting. Jeg gjorde det klart fra start, at de ikke behøvede at svare på noget, de ikke havde lyst til at fortælle, siger Jonas Kristensen.

Selvom det var svære ting for kilderne at snakke om, følte Jonas Kristensen samtidig, at det hjalp dem at snakke om det med så mange som muligt istedet for at gå med det selv.

- Det er mit klare indtryk, at det har hjulpet dem at snakke om og reflektere over selvmord. Kilderne ved selv, hvor forfærdeligt det er at miste nogen til selvmord, så de vil gerne forhindre andre i at opleve sådan en situation, siger Jonas Kristensen.